İstanbul – Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 9 Temmuz 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Temel ihtiyaçlardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede büyük indirimler sunan katalog, 16 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
İçim Labne, Feast Parmak Patates ve Özgüllü Tereyağı indirimde
BİM’in yeni aktüel ürünler kataloğunda, özellikle temel gıda ürünlerinde dikkat çekici indirimler bulunuyor. İşte öne çıkan bazı indirimli ürünler:
Temel Gıda Ürünleri:
- İçim 3×180 gr Labne: 99 TL
- Feast Parmak Patates: 75 TL
- Özgüllü 1 Kg Tereyağı: 289 TL
- Yurt 200 gr Hazır Aşure: 26,50 TL
- Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt: 149 TL
- Tada 400 gr Mısır Konservesi: 26,50 TL
Dondurulmuş Gıdalar ve Süt Ürünleri:
- Superfresh 1 Kg Mantı: 99 TL
- İçim 200 ml Ayran: 5,50 TL
- Akdo 500 gr Kakao & Sade: 89,50 TL
- Dost 2 Litre %1,2 Yağlı Ayran: 42,50 TL
Bakliyat ve Aşurelik Ürünler:
- Dr.Oetker 222 gr Aşure: 39,75 TL
- Saban 1 Kg Aşurelik Buğday: 19,50 TL
- Tariş 300 gr Lokmalık Kuru İncir: 59,50 TL
- Meray 250 gr Aşurelik Çiğ Yer Fıstığı: 39,50 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri:
- Prize 100 ml Parfüm: 99 TL
- Komili 400 ml Sıvı Sabun: 64,50 TL
- Sinoz 150 ml Vücut Peelingi: 145 TL
- Blume 16'lı Kağıt Havlu: 149,50 TL
Diğer Fırsatlar:
- Naturalove Anahtarlık: 59 TL
- Blume Tuvalet Kağıdı: 165 TL
- Sanitta 20 gr Karanfil: 16 TL
- Naturalove Plaj Hasırı: 119 TL
Editör: Simge Akbulut