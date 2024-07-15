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Bir ay sürecek yaz indirimlerini kaçırmayın!

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, yaz sezonu için hazırladığı indirimli ürünlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle Miamina 200 ml Bronzlaştırma Yağı, yüzde 44 indirim oranıyla dikkat çekiyor.

BİM Türkiye, 12 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında sunduğu indirim li ürünleri açıkladı. Miamina 200 ml Bronzlaştırma Yağı, yüzde 44 indirimle öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İndirimli ürünler, 12 Ağustos'a kadar tüm BİM mağazalarında geçerli olacak. Müşteriler, ister güneşten korunma ister bronzlaşma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri uygun fiyat larla satın alabilecekler.

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