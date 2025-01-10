BİM, 17 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştireceği yeni aktüel ürün kampanyasıyla, bebekler ve çocuklar için birçok ihtiyaç ürününü uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Bebek bakımından oyuncaklara, gıda gereçlerinden mobilya seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fırsatlar sunulacak. Aileler, bebeklerine özel kaliteli ürünleri bütçelerini sarsmadan alabilecek. Ayrıca, teknoloji meraklıları için de elektronik ürünlerde indirimler dikkat çekiyor. Bu fırsatları kaçırmamak için 17 Ocak’ta BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

17 Ocak BİM aktüel ürünleri

Sallanan sevimli at: 549 TL

Hareketli kitaplar: 39 TL

Çocuk açılır koltuk: 799 TL

İlk arabam: 399 TL

Tekli oyun hamuru: 14,50 TL

Bloklu çekçek araba: 249 TL

Bebek ahşap çerçeve: 69 TL

Hışırtılı bez kitap: 49 TL

Katlanabilir bebek küveti: 479 TL

Silikon diş kaşıyıcı: 69 TL

Nam nam mama kaşığı: 99 TL

Silikon mama önlüğü: 219 TL

Porsiyon mama tabağı: 399 TL

Mama kaşığı seti: 59 TL

Bebek çamaşır sepeti: 129 TL

Melamin mama tabağı: 109 TL

Çocuk alıştırma klozeti: 399 TL

Biberon kurutucu: 44,50 TL

Termo çanta: 149 TL

Süt şişesi: 39,50 TL

BİM’de elektronik alet indirimleri

Casper Via X30 Plus 256 GB cep telefonu: 6.990 TL

Arzum çubuk blender: 890 TL

Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi: 2.290 TL

Kumtel halı koltuk temizleme makinesi: 3.490 TL

Philips hibrit tıraş makinesi-yüz: 599 TL

Ekmek kızartma makinesi: 899 TL

Su ısıtıcı: 999 TL