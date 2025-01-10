BİM, 17 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştireceği yeni aktüel ürün kampanyasıyla, bebekler ve çocuklar için birçok ihtiyaç ürününü uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Bebek bakımından oyuncaklara, gıda gereçlerinden mobilya seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fırsatlar sunulacak. Aileler, bebeklerine özel kaliteli ürünleri bütçelerini sarsmadan alabilecek. Ayrıca, teknoloji meraklıları için de elektronik ürünlerde indirimler dikkat çekiyor. Bu fırsatları kaçırmamak için 17 Ocak’ta BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.
17 Ocak BİM aktüel ürünleri
Sallanan sevimli at: 549 TL
Hareketli kitaplar: 39 TL
Çocuk açılır koltuk: 799 TL
İlk arabam: 399 TL
Tekli oyun hamuru: 14,50 TL
Bloklu çekçek araba: 249 TL
Bebek ahşap çerçeve: 69 TL
Hışırtılı bez kitap: 49 TL
Katlanabilir bebek küveti: 479 TL
Silikon diş kaşıyıcı: 69 TL
Nam nam mama kaşığı: 99 TL
Silikon mama önlüğü: 219 TL
Porsiyon mama tabağı: 399 TL
Mama kaşığı seti: 59 TL
Bebek çamaşır sepeti: 129 TL
Melamin mama tabağı: 109 TL
Çocuk alıştırma klozeti: 399 TL
Biberon kurutucu: 44,50 TL
Termo çanta: 149 TL
Süt şişesi: 39,50 TL
BİM’de elektronik alet indirimleri
Casper Via X30 Plus 256 GB cep telefonu: 6.990 TL
Arzum çubuk blender: 890 TL
Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi: 2.290 TL
Kumtel halı koltuk temizleme makinesi: 3.490 TL
Philips hibrit tıraş makinesi-yüz: 599 TL
Ekmek kızartma makinesi: 899 TL
Su ısıtıcı: 999 TL