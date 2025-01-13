BİM Mağazaları 22 Ocak itibariyle hem mutfak gereçleri hem de beyaz eşya kategorisinde dikkat çekici ürünler sunuyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak bıçak setlerinden, evdeki büyük ihtiyaçları karşılayacak çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve buzdolaplarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle kaliteli mutfak araçları ve dayanıklı beyaz eşyalar arayanlar için 22 Ocak’taki BİM aktüel ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar vaat ediyor. İşte 22 Ocak BİM Aktüel ürünleri kataloğu…

22 Ocak BİM Aktüel ürünleri

Çantalı 5’li bıçak seti: 1.390 TL

Bloklu bıçak seti: 1.990 TL

Mıknatıslı mutfak bıçak seti: 1.290 TL

2’li şef bıçak seti: 699 TL

BİM beyaz eşya ürünleri

8 kg çamaşır makinesi KEY 8002 CM: 9.790 TL

8 kg çamaşır makinesi KEY 8002 CMS: 12.790 TL

Buzdolabı KEY 330 STE: 11.990 TL

Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS: 20.990 TL

8 kg çamaşır kurutma makinesi: 11.390 TL

4 programlı bulaşık makinesi: 11.390 TL