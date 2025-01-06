BİM, 15 Ocak BİM aktüel ürünleri kataloğuyla birbirinden cazip fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Elektronik ürünlerden beyaz eşyalara, cilt bakım cihazlarından ısıtıcıya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndüksiyonlu ocak, taşınabilir güç istasyonu ve elektrikli duvar tipi ısıtıcı gibi ürünler, soğuk kış günlerinde evinizi ısıtmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için BİM raflarındaki yerini alıyor. Ayrıca, cilt bakımına özen gösterenler için de LED yüz maskesi, masaj cihazları gibi pek çok seçenek mevcut. 15 Ocak’ta BİM’deki bu fırsatlar, ev ve kişisel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanızı sağlayacak.

15 Ocak BİM aktüel ürünleri

Kumtel indüksiyonlu siyah cam ocak: 6.990 TL

Kumtel 4 program bulaşık makinesi: 9.300 TL

Deposuz su arıtma cihazı: 5.990 TL

Sandık tipi 99 L derin dondurucu: 8.050 TL

Taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL

Tam otomatik espresso makinesi: 11.750 TL

Elektrikli duvar tipi ısıtıcı: 2.490 TL

Hava temizleyici: 5.990 TL

Buhar kazanlı ütü: 5.750 TL

BİM’de cilt bakım ürünleri

LED yüz maskesi: 1.890 TL

Isıtmalı masaj cihazı: 699 TL

Yüz germe masaj cihazı: 1.290 TL

Vücut ve yüz liposuction masaj cihazı: 1.690 TL

LED gözaltı bandı: 1.090 TL