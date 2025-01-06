BİM, 15 Ocak BİM aktüel ürünleri kataloğuyla birbirinden cazip fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Elektronik ürünlerden beyaz eşyalara, cilt bakım cihazlarından ısıtıcıya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndüksiyonlu ocak, taşınabilir güç istasyonu ve elektrikli duvar tipi ısıtıcı gibi ürünler, soğuk kış günlerinde evinizi ısıtmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için BİM raflarındaki yerini alıyor. Ayrıca, cilt bakımına özen gösterenler için de LED yüz maskesi, masaj cihazları gibi pek çok seçenek mevcut. 15 Ocak’ta BİM’deki bu fırsatlar, ev ve kişisel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanızı sağlayacak.
15 Ocak BİM aktüel ürünleri
Kumtel indüksiyonlu siyah cam ocak: 6.990 TL
Kumtel 4 program bulaşık makinesi: 9.300 TL
Deposuz su arıtma cihazı: 5.990 TL
Sandık tipi 99 L derin dondurucu: 8.050 TL
Taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL
Tam otomatik espresso makinesi: 11.750 TL
Elektrikli duvar tipi ısıtıcı: 2.490 TL
Hava temizleyici: 5.990 TL
Buhar kazanlı ütü: 5.750 TL
BİM’de cilt bakım ürünleri
LED yüz maskesi: 1.890 TL
Isıtmalı masaj cihazı: 699 TL
Yüz germe masaj cihazı: 1.290 TL
Vücut ve yüz liposuction masaj cihazı: 1.690 TL
LED gözaltı bandı: 1.090 TL