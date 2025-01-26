BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Elektrikli bisikletlerden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar pek çok farklı kategoride indirimler yer alıyor. Özellikle, katlanabilir elektrikli bisikletler ve çeşitli teknolojik cihazlar dikkat çekiyor. BİM, hem bütçe dostu hem de kaliteli ürünleriyle bu hafta alışveriş yapmayı planlayanlara çeşitli alternatifler sunmayı hedefliyor. İşte, 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…

31 Ocak BİM aktüel ürünler

Katlanabilir RSIII PRO X elektrikli bisiklet: 19.900 TL

Orta süspansiyonlu buffalo-f elektrikli bisiklet: 39.900 TL

Katlanabilir R2 elektrikli bisiklet: 19.990 TL

KUBA katlanabilir speed light ince teker elektrikli bisiklet: 14.990 TL

1-S mini elektrikli bisiklet: 11.900 TL

BİM mutfak araç gereçleri

Tefal karnıyarık tencere: 999 TL

Çelik kahve öğütücü: 249 TL

Kahve fincan seti: 329 TL

Elegans mutfak gereçleri: 45 TL

Metal sunum tepsisi: 29,50 TL

BİM’de elektronik ürünler

Keysmar blender set: 1.290 TL

Akıllı saat: 299 TL

Buharlı temizleme makinesi: 3.950 TL

Dik durabilen süpürge lucky: 1.975 TL

Kablosuz şarjlı sprey mob: 1.950 TL

Kablosuz hoparlör: 399 TL

Elektronik su pompası: 139 TL

BİM ev tekstili ürünleri

Kapitoneli yastık: 169 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf: 139 TL

Banyo paspas seti: 279 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf: 179 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez: 269 TL

İkili havlu set: 59 TL