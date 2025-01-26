BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Elektrikli bisikletlerden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar pek çok farklı kategoride indirimler yer alıyor. Özellikle, katlanabilir elektrikli bisikletler ve çeşitli teknolojik cihazlar dikkat çekiyor. BİM, hem bütçe dostu hem de kaliteli ürünleriyle bu hafta alışveriş yapmayı planlayanlara çeşitli alternatifler sunmayı hedefliyor. İşte, 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…
31 Ocak BİM aktüel ürünler
Katlanabilir RSIII PRO X elektrikli bisiklet: 19.900 TL
Orta süspansiyonlu buffalo-f elektrikli bisiklet: 39.900 TL
Katlanabilir R2 elektrikli bisiklet: 19.990 TL
KUBA katlanabilir speed light ince teker elektrikli bisiklet: 14.990 TL
1-S mini elektrikli bisiklet: 11.900 TL
BİM mutfak araç gereçleri
Tefal karnıyarık tencere: 999 TL
Çelik kahve öğütücü: 249 TL
Kahve fincan seti: 329 TL
Elegans mutfak gereçleri: 45 TL
Metal sunum tepsisi: 29,50 TL
BİM’de elektronik ürünler
Keysmar blender set: 1.290 TL
Akıllı saat: 299 TL
Buharlı temizleme makinesi: 3.950 TL
Dik durabilen süpürge lucky: 1.975 TL
Kablosuz şarjlı sprey mob: 1.950 TL
Kablosuz hoparlör: 399 TL
Elektronik su pompası: 139 TL
BİM ev tekstili ürünleri
Kapitoneli yastık: 169 TL
Tek kişilik lastikli çarşaf: 139 TL
Banyo paspas seti: 279 TL
Çift kişilik lastikli çarşaf: 179 TL
Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez: 269 TL
İkili havlu set: 59 TL