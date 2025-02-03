BİM, 12 Şubat 2025 Aktüel ürünleri kataloğunda bu kez evdeki rahatlığı ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Elektrikli güveç, mutfakta pratik çözümler arayanlar için harika bir seçenek olurken, ev aletlerinden fitness ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden yeni ürünler vitrine çıkıyor. Buzdolabından, kahve makinelerine, buhar kazanlı ütülerden taşınabilir güç istasyonlarına kadar geniş bir yelpaze sunan BİM, şubat ayında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Hem evinizi hem de yaşam tarzınızı yenilemek için şimdiden mağazalarına göz atmaya değer.
12 Şubat 2025 BİM Aktüel ürünleri kataloğu
Deposuz su artıma cihazı: 5.290 TL
Elektrikli güveç: 1.850 TL
Çift kapılı buzdolabı Dfrost 204 L: 11.500 TL
Tam otomatik espreosso makinesi: 11.750 TL
Full otomatik kahve makinesi: 12.750 TL
Buhar kazanlı ütü: 5.790 TL
Benzinli jeneratör: 10.990 TL
HAKO 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL
BİM fitness aletleri
X7 koşu bandı: 10.590 TL
Multi fonksiyonlu stepper+twister: 2.190 TL
S1 mekik sehpası: 2.190 TL
Spinbike: 4.490 TL
BİM cilt bakım aletleri
LED gözaltı bandı: 990 TL
Vücut ve yüz liposuction masaj cihazı: 1.690 TL
Yüz germe masaj cihazı: 1.290 TL
Isıtmalı masaj cihazı: 699 TL
LED yüz maskesi: 1.890 TL