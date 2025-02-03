BİM, 12 Şubat 2025 Aktüel ürünleri kataloğunda bu kez evdeki rahatlığı ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Elektrikli güveç, mutfakta pratik çözümler arayanlar için harika bir seçenek olurken, ev aletlerinden fitness ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden yeni ürünler vitrine çıkıyor. Buzdolabından, kahve makinelerine, buhar kazanlı ütülerden taşınabilir güç istasyonlarına kadar geniş bir yelpaze sunan BİM, şubat ayında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Hem evinizi hem de yaşam tarzınızı yenilemek için şimdiden mağazalarına göz atmaya değer.

12 Şubat 2025 BİM Aktüel ürünleri kataloğu

Deposuz su artıma cihazı: 5.290 TL

Elektrikli güveç: 1.850 TL

Çift kapılı buzdolabı Dfrost 204 L: 11.500 TL

Tam otomatik espreosso makinesi: 11.750 TL

Full otomatik kahve makinesi: 12.750 TL

Buhar kazanlı ütü: 5.790 TL

Benzinli jeneratör: 10.990 TL

HAKO 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL

BİM fitness aletleri

X7 koşu bandı: 10.590 TL

Multi fonksiyonlu stepper+twister: 2.190 TL

S1 mekik sehpası: 2.190 TL

Spinbike: 4.490 TL

BİM cilt bakım aletleri

LED gözaltı bandı: 990 TL

Vücut ve yüz liposuction masaj cihazı: 1.690 TL

Yüz germe masaj cihazı: 1.290 TL

Isıtmalı masaj cihazı: 699 TL

LED yüz maskesi: 1.890 TL