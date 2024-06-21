BİM, Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olarak her gün milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Mağazalarına girerken iki kapıdan geçme zorunluluğu ise pek çok müşterinin merak ettiği bir konu. Peki, BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiyoruz? Bu tasarımın arkasındaki sebepler nelerdir? İşte detaylar ve BİM'in sahibi hakkında bilgiler:

Hava Sirkülasyonu ve Enerji Verimliliği

BİM mağazalarının girişindeki çift kapı sistemi, öncelikle hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yaz aylarında soğuk havanın, kış aylarında ise sıcak havanın içeride kalmasına yardımcı olan bu sistem, mağazaların iç ortam sıcaklığını ideal seviyede tutar. Bu sayede enerji verimliliği sağlanır ve ısıtma-soğutma maliyetleri düşer.

Güvenlik Önlemleri

Çift kapı, güvenlik açısından da büyük bir avantaj sağlar. Hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla tasarlanan bu sistem, içeri giren ve çıkan müşterilerin kontrolünü kolaylaştırır. İki kapı arasında yer alan alan, mağaza görevlilerine şüpheli durumları daha hızlı fark etme ve müdahale etme imkanı tanır.

Erken Saatlerde Mal Kabulü

BİM mağazalarında çift kapı bulunmasının bir diğer nedeni de mal kabul işlemlerinin kolaylaştırılmasıdır. Taşıyıcı firmalar, mağaza kapalıyken malları ilk kapının içine bırakabilir. Mağaza açıldığında görevliler, ürünleri ikinci kapıdan içeri alarak raflara yerleştirebilir. Bu sistem, operasyonel süreçlerin daha verimli olmasını sağlar.

Tasarımın Temel Amacı: Sterilizasyon

Başlangıçta sterilizasyon amacıyla tasarlanan çift kapı sistemi, mağazaların hijyenik kalmasını sağlamak için düşünülmüştür. Ancak bu tasarımın yüksek maliyetli olması nedeniyle uygulamadan vazgeçilmiş, fakat kapıların çift olması işlevsel avantajları nedeniyle korunmuştur.

BİM'in Sahibi Kim?

BİM'in kurucusu ve CEO'su Mustafa Latif Topbaş'tır. Şirketin hissedarları arasında Topbaş ailesinin yanı sıra çeşitli yatırımcılar da bulunmaktadır. İşte BİM'in ortakları ve hisse oranları:

- Mustafa Latif Topbaş: %14,78

- Ahmet Afif Topbaş: %9,39

- Abdulrahman El Khereiji: %2,50

- Firdevs Çizmeci: %1,15

- Fatma Fitnat Topbaş: %1,00

- Ahmed Hamdi Topbaş: %0,53

- Ahmet Hamdi Topbaş: %0,17

- Ömer Hulusi Topbaş: %0,12

- Diğer (Halka Açık): %70,36

BİM, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan ve geniş mağaza ağıyla Türkiye'nin her köşesine ulaşan bir market zinciridir. Çift kapı tasarımı da bu başarının bir parçası olarak hem müşteri konforunu hem de operasyonel verimliliği artırmak için önemli bir rol oynar.