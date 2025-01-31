7 Şubat 2025 tarihinde BİM, Aktüel kataloğuyla şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor! Ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, mutfak gereçlerinden ısıtıcı cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, hem ev hem de kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kalpli kahvaltı seti, porselen fincanlar, şık vazolar ve tencere setleri gibi şıklığıyla dikkat çeken ürünler, evdeki her köşeye zarif bir dokunuş katacak. BİM'in 7 Şubat kataloğu, ekonomik fiyatlarla kaliteyi bir araya getirerek, alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor.
7 Şubat BİM Aktüel kataloğu ürünleri
12 parça kahvaltı seti: 599 TL
Kalpli porselen fincan seti: 169 TL
Vazo çeşitleri: 169 TL
9 parça tencere seti: 1.890 TL
Çift cidarlı çiçekli borosilikat kupa: 199 TL
3’lü semaver çay bardağı: 99 TL
6’lı cam ayaklı kase: 169 TL
BİM’de ev tekstili ürünleri
Çift kişilik flanel nevresim seti: 699 TL
Flanel yastık kılıfı: 99 TL
TV battaniyesi: 159 TL
Kırlent kılıfı: 59 TL
Çift kişilik akrilik battaniye: 369 TL
Kağıt iplik çanta kiti: 249 TL
Kol saati ve bileklik seti: 229 TL
Örme patik: 55 TL
Yüz havlusu: 75 TL
Mutfak havlusu: 64,50 TL
BİM ısıtıcılar
Çift yönlü ısıtıcı: 899 TL
Mini quartz ısıtıcı: 349 TL
Kumtel fanlı ısıtıcı: 549 TL
Dikey ısıtıcı: 1.590 TL
BİM’de kişisel bakım ürünleri
Saç şekillendirme ve kurutma makinesi: 2.990 TL
2’li Türk kahve makinesi: 4.490 TL
Mini fırın: 1.790 TL
Çay makinesi: 1.290 TL
Göz bölgesi masaj masaj cihazı: 159 TL
Ayak masaj cihazı: 219 TL
Elektrikli kirpik kıvırıcı USB’li: 99 TL