7 Şubat 2025 tarihinde BİM, Aktüel kataloğuyla şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor! Ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, mutfak gereçlerinden ısıtıcı cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, hem ev hem de kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kalpli kahvaltı seti, porselen fincanlar, şık vazolar ve tencere setleri gibi şıklığıyla dikkat çeken ürünler, evdeki her köşeye zarif bir dokunuş katacak. BİM'in 7 Şubat kataloğu, ekonomik fiyatlarla kaliteyi bir araya getirerek, alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor.

7 Şubat BİM Aktüel kataloğu ürünleri

12 parça kahvaltı seti: 599 TL

Kalpli porselen fincan seti: 169 TL

Vazo çeşitleri: 169 TL

9 parça tencere seti: 1.890 TL

Çift cidarlı çiçekli borosilikat kupa: 199 TL

3’lü semaver çay bardağı: 99 TL

6’lı cam ayaklı kase: 169 TL

BİM’de ev tekstili ürünleri

Çift kişilik flanel nevresim seti: 699 TL

Flanel yastık kılıfı: 99 TL

TV battaniyesi: 159 TL

Kırlent kılıfı: 59 TL

Çift kişilik akrilik battaniye: 369 TL

Kağıt iplik çanta kiti: 249 TL

Kol saati ve bileklik seti: 229 TL

Örme patik: 55 TL

Yüz havlusu: 75 TL

Mutfak havlusu: 64,50 TL

BİM ısıtıcılar

Çift yönlü ısıtıcı: 899 TL

Mini quartz ısıtıcı: 349 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı: 549 TL

Dikey ısıtıcı: 1.590 TL

BİM’de kişisel bakım ürünleri

Saç şekillendirme ve kurutma makinesi: 2.990 TL

2’li Türk kahve makinesi: 4.490 TL

Mini fırın: 1.790 TL

Çay makinesi: 1.290 TL

Göz bölgesi masaj masaj cihazı: 159 TL

Ayak masaj cihazı: 219 TL

Elektrikli kirpik kıvırıcı USB’li: 99 TL