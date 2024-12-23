BİM, 2025 yılının ilk günü olan 1 Ocak'ta, evleri daha konforlu hale getirecek ve teknolojik açıdan hayatı kolaylaştıracak aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Yılın başlangıcında büyük fırsatlar sunan BİM, masaj koltuğundan taşınabilir güç istasyonlarına, mutfak cihazlarından beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerini bekliyor. Özellikle 39.990 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken masaj koltuğu, evde rahatlamak isteyenler için ideal bir seçenek sunarken, elektrikli ısıtıcı ve buharlı ütü gibi pratik ürünlerle de evdeki yaşam alanlarını iyileştirmek mümkün. İşte, 1 Ocak'ta BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler ve fırsatlar...

1 Ocak BİM aktüel ürünleri

Masaj koltuğu: 39.990 TL

Hako 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.990 TL

Kumtel espresso makinesi: 11.750 TL

Kumtel elektrikli duvar tipi PTC ısıtıcı: 2.375 TL

Fakir buhar kazanlı ütü: 5.990 TL



Kumtel 3 musluklu su sebili: 4.500 TL

Kumtel prosefyonel standlı buharlı kırışıklık giderici: 4.990 TL

Kumtel 4 program bulaşık makinesi: 8.775 TL

Kumtel sandık tipi 99 L derin dondurucu: 7.490 TL

Kumtel indüksiyonlu siyah cam: 6.990 TL

Kumtel deposuz su arıtma cihazı: 5.990 TL