BİM, 2025 yılının ilk günü olan 1 Ocak'ta, evleri daha konforlu hale getirecek ve teknolojik açıdan hayatı kolaylaştıracak aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Yılın başlangıcında büyük fırsatlar sunan BİM, masaj koltuğundan taşınabilir güç istasyonlarına, mutfak cihazlarından beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerini bekliyor. Özellikle 39.990 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken masaj koltuğu, evde rahatlamak isteyenler için ideal bir seçenek sunarken, elektrikli ısıtıcı ve buharlı ütü gibi pratik ürünlerle de evdeki yaşam alanlarını iyileştirmek mümkün. İşte, 1 Ocak'ta BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler ve fırsatlar...
1 Ocak BİM aktüel ürünleri
Masaj koltuğu: 39.990 TL
Hako 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.990 TL
Kumtel espresso makinesi: 11.750 TL
Kumtel elektrikli duvar tipi PTC ısıtıcı: 2.375 TL
Fakir buhar kazanlı ütü: 5.990 TL
Kumtel 3 musluklu su sebili: 4.500 TL
Kumtel prosefyonel standlı buharlı kırışıklık giderici: 4.990 TL
Kumtel 4 program bulaşık makinesi: 8.775 TL
Kumtel sandık tipi 99 L derin dondurucu: 7.490 TL
Kumtel indüksiyonlu siyah cam: 6.990 TL
Kumtel deposuz su arıtma cihazı: 5.990 TL