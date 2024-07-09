Bu hafta BİM'de heyecan verici indirimler ve yeni ürünler satışa sunuluyor. 9-12 Temmuz haftasında BİM, çeşitli elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünleri müşterilerine sunacak.
BİM aktüel 9 Temmuz 2024 kataloğu
- 4 Metre Çekme Karavan: 299.000,00 TL
- CORBY Deniz Scooter: 18.999,00 TL
- CORBY Elektrikli Çocuk Scooter: 6.999,00 TL
- Polosmart Cam Temizleme Robotu: 5.999,00 TL
- Senna 50'' Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.999 TL
- Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.799 TL
- Heifer Mega Robot Blender Set: 1.399 TL
- Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL
- Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL
- Elektronik Su Pompası HP52: 99 TL
- Kumtel USB Mini Fan: 179 TL
- Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL
- İbrik Mozaik Lamba ML01: 999 TL
BİM aktüel 12 Temmuz 2024 kataloğu
- PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu: 11.999 TL
- Polosmart Akıllı Saat PSSW20: 449 TL
- Polosmart Bluetooth Speaker: 249 TL
- Polosmart TWS Kulaklık: 329 TL
- Polosmart Gaming Kulaklık Standı: 349 TL
- Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 3.5 Jack: 349 TL
- Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 7+1: 529 TL
- Polosmart TWS Gaming Kulaklık: 379 TL
- Polosmart Gaming Klavye PGS201: 299 TL
- Polosmart Gaming Klavye Mini PGS202: 199 TL
- Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon PGS402: 325 TL
- Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy PGS307: 249 TL
- Polosmart Gaming Mouse PGS301: 159 TL
- Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad PGS303: 179 TL
- Polosmart Gaming Mouse PGS302: 299 TL
- Polosmart Gaming Mouse Pad PGS305: 179 TL
- Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29.999 TL
- RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL
- 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3.999 TL
- Plenty Pasta Cila: 59 TL
- Plenty Koltuk ve Halı Temizleyici 500 ml: 39 TL
- Plenty Motor Temizleyici 500 ml: 39 TL
- Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml: 39 TL
- Articolo Gözlük Kabı: 159 TL
- Oyuncak Çek Bırak Ejderha: 129 TL
- Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak: 99 TL
- Balon Dekorasyon Seti: 179 TL
- Articolo Büyük Fotoğraf Albümü: 129 TL
- Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri: 179 TL
- Articolo Küçük Fotoğraf Albümü: 99 TL
- Oyuncak Helikopter: 69 TL
- Çaydanlık: 599 TL
- Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti: 249 TL
- Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı: 119 TL
- Chef's Krep Tava: 199 TL
- Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL
- LAV Renkli Dondurmalık: 79 TL
- LAV Eda Çay Bardağı 6'lı: 89 TL
- LAV Salata Kasesi 2'li: 99 TL
- Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL
- Okyanus Home Un Eleği: 39,50 TL
- Merserize Şapka Kadın: 139 TL
- Şapka Erkek: 139 TL
- Merserize Şapka Kız Çocuk: 119 TL
- Kulaklı Şapka Çocuk: 159 TL
- Askılı Şort Takım: 175 TL
- Hambez Şort: 139 TL
- Masa Örtüsü: 89 TL
- Demlematik: 22,50 TL
- Chef's Kızartma Tenceresi: 259 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc: 11 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc: 12 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 13 TL
Kaynak: Haber Merkezi