Bu hafta BİM'de heyecan verici indirimler ve yeni ürünler satışa sunuluyor. 9-12 Temmuz haftasında BİM, çeşitli elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünleri müşterilerine sunacak.

BİM aktüel 9 Temmuz 2024 kataloğu

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  • 4 Metre Çekme Karavan: 299.000,00 TL
  • CORBY Deniz Scooter: 18.999,00 TL
  • CORBY Elektrikli Çocuk Scooter: 6.999,00 TL
  • Polosmart Cam Temizleme Robotu: 5.999,00 TL
  • Senna 50'' Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL
  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.999 TL
  • Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.799 TL
  • Heifer Mega Robot Blender Set: 1.399 TL
  • Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL
  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL
  • Elektronik Su Pompası HP52: 99 TL
  • Kumtel USB Mini Fan: 179 TL
  • Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL
  • İbrik Mozaik Lamba ML01: 999 TL

BİM aktüel 12 Temmuz 2024 kataloğu

  • PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu: 11.999 TL
  • Polosmart Akıllı Saat PSSW20: 449 TL
  • Polosmart Bluetooth Speaker: 249 TL
  • Polosmart TWS Kulaklık: 329 TL
  • Polosmart Gaming Kulaklık Standı: 349 TL
  • Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 3.5 Jack: 349 TL
  • Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 7+1: 529 TL
  • Polosmart TWS Gaming Kulaklık: 379 TL
  • Polosmart Gaming Klavye PGS201: 299 TL
  • Polosmart Gaming Klavye Mini PGS202: 199 TL
  • Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon PGS402: 325 TL
  • Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy PGS307: 249 TL
  • Polosmart Gaming Mouse PGS301: 159 TL
  • Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad PGS303: 179 TL
  • Polosmart Gaming Mouse PGS302: 299 TL
  • Polosmart Gaming Mouse Pad PGS305: 179 TL
  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29.999 TL
  • RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL
  • 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3.999 TL
  • Plenty Pasta Cila: 59 TL
  • Plenty Koltuk ve Halı Temizleyici 500 ml: 39 TL
  • Plenty Motor Temizleyici 500 ml: 39 TL
  • Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml: 39 TL
  • Articolo Gözlük Kabı: 159 TL
  • Oyuncak Çek Bırak Ejderha: 129 TL
  • Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak: 99 TL
  • Balon Dekorasyon Seti: 179 TL
  • Articolo Büyük Fotoğraf Albümü: 129 TL
  • Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri: 179 TL
  • Articolo Küçük Fotoğraf Albümü: 99 TL
  • Oyuncak Helikopter: 69 TL
  • Çaydanlık: 599 TL
  • Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti: 249 TL
  • Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı: 119 TL
  • Chef's Krep Tava: 199 TL
  • Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL
  • LAV Renkli Dondurmalık: 79 TL
  • LAV Eda Çay Bardağı 6'lı: 89 TL
  • LAV Salata Kasesi 2'li: 99 TL
  • Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL
  • Okyanus Home Un Eleği: 39,50 TL
  • Merserize Şapka Kadın: 139 TL
  • Şapka Erkek: 139 TL
  • Merserize Şapka Kız Çocuk: 119 TL
  • Kulaklı Şapka Çocuk: 159 TL
  • Askılı Şort Takım: 175 TL
  • Hambez Şort: 139 TL
  • Masa Örtüsü: 89 TL
  • Demlematik: 22,50 TL
  • Chef's Kızartma Tenceresi: 259 TL
  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc: 11 TL
  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc: 12 TL
  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 13 TL

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Kaynak: Haber Merkezi