Bu hafta BİM'de heyecan verici indirimler ve yeni ürünler satışa sunuluyor. 9-12 Temmuz haftasında BİM, çeşitli elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünleri müşterilerine sunacak.

BİM aktüel 9 Temmuz 2024 kataloğu

4 Metre Çekme Karavan : 299.000,00 TL

: 299.000,00 TL CORBY Deniz Scooter : 18.999,00 TL

: 18.999,00 TL CORBY Elektrikli Çocuk Scooter : 6.999,00 TL

: 6.999,00 TL Polosmart Cam Temizleme Robotu : 5.999,00 TL

: 5.999,00 TL Senna 50'' Frameless Ultra HD Google TV : 10.999 TL

: 10.999 TL Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge : 2.999 TL

: 2.999 TL Fakir Lucky Dik Süpürge : 1.799 TL

: 1.799 TL Heifer Mega Robot Blender Set : 1.399 TL

: 1.399 TL Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı : 479 TL

: 479 TL Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası : 265 TL

: 265 TL Elektronik Su Pompası HP52 : 99 TL

: 99 TL Kumtel USB Mini Fan : 179 TL

: 179 TL Kumtel Şarjlı El Fanı : 129 TL

: 129 TL İbrik Mozaik Lamba ML01: 999 TL

BİM aktüel 12 Temmuz 2024 kataloğu

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu : 11.999 TL

: 11.999 TL Polosmart Akıllı Saat PSSW20 : 449 TL

: 449 TL Polosmart Bluetooth Speaker : 249 TL

: 249 TL Polosmart TWS Kulaklık : 329 TL

: 329 TL Polosmart Gaming Kulaklık Standı : 349 TL

: 349 TL Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 3.5 Jack : 349 TL

: 349 TL Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 7+1 : 529 TL

: 529 TL Polosmart TWS Gaming Kulaklık : 379 TL

: 379 TL Polosmart Gaming Klavye PGS201 : 299 TL

: 299 TL Polosmart Gaming Klavye Mini PGS202 : 199 TL

: 199 TL Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon PGS402 : 325 TL

: 325 TL Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy PGS307 : 249 TL

: 249 TL Polosmart Gaming Mouse PGS301 : 159 TL

: 159 TL Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad PGS303 : 179 TL

: 179 TL Polosmart Gaming Mouse PGS302 : 299 TL

: 299 TL Polosmart Gaming Mouse Pad PGS305 : 179 TL

: 179 TL Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti : 29.999 TL

: 29.999 TL RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet : 29.999 TL

: 29.999 TL 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet : 3.999 TL

: 3.999 TL Plenty Pasta Cila : 59 TL

: 59 TL Plenty Koltuk ve Halı Temizleyici 500 ml : 39 TL

: 39 TL Plenty Motor Temizleyici 500 ml : 39 TL

: 39 TL Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml : 39 TL

: 39 TL Articolo Gözlük Kabı : 159 TL

: 159 TL Oyuncak Çek Bırak Ejderha : 129 TL

: 129 TL Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak : 99 TL

: 99 TL Balon Dekorasyon Seti : 179 TL

: 179 TL Articolo Büyük Fotoğraf Albümü : 129 TL

: 129 TL Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri : 179 TL

: 179 TL Articolo Küçük Fotoğraf Albümü : 99 TL

: 99 TL Oyuncak Helikopter : 69 TL

: 69 TL Çaydanlık : 599 TL

: 599 TL Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti : 249 TL

: 249 TL Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı : 119 TL

: 119 TL Chef's Krep Tava : 199 TL

: 199 TL Benante Dondurma Kaşığı : 75 TL

: 75 TL LAV Renkli Dondurmalık : 79 TL

: 79 TL LAV Eda Çay Bardağı 6'lı : 89 TL

: 89 TL LAV Salata Kasesi 2'li : 99 TL

: 99 TL Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı : 119 TL

: 119 TL Okyanus Home Un Eleği : 39,50 TL

: 39,50 TL Merserize Şapka Kadın : 139 TL

: 139 TL Şapka Erkek : 139 TL

: 139 TL Merserize Şapka Kız Çocuk : 119 TL

: 119 TL Kulaklı Şapka Çocuk : 159 TL

: 159 TL Askılı Şort Takım : 175 TL

: 175 TL Hambez Şort : 139 TL

: 139 TL Masa Örtüsü : 89 TL

: 89 TL Demlematik : 22,50 TL

: 22,50 TL Chef's Kızartma Tenceresi : 259 TL

: 259 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc : 11 TL

: 11 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc : 12 TL

: 12 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 13 TL