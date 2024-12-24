Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen trajik bir olayda, yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İlk müdahale ve hastaneye sevk

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bulunan bir binanın yıkımı sırasında meydana geldi. Salih Kara (42), binanın yıkımı esnasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Polis soruşturması başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Salih Kara’yı kısa sürede Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, Kara’ya tüm müdahaleyi yapmasına rağmen, 3 çocuk babası Salih Kara, hayatını kaybetti. Eskişehir polisi, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenleri ve yıkımın güvenli koşullarda yapılıp yapılmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.