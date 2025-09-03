Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan değişikliklerin ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban, il ve ilçe oda başkanları ile iş dünyasından birçok temsilci katıldı.

Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı

Toplantının açılış konuşmasını yapan yetkililer, geçtiğimiz yaz ülke genelinde meydana gelen büyük yangınlara dikkat çekerek, yangınların büyük bir bölümünün insan eliyle gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre orman yangınlarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan konuşmacılar, “Bu tabloyu kabullenmemeliyiz. Yangın riskine karşı toplumsal ve kurumsal farkındalığımızı en üst seviyeye çıkarmalıyız. Caydırıcı cezalar artırılmalı, yangına neden olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

31 Aralık 2025’e kadar eksiklikler giderilecek

30 Haziran 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile mevcut binalarda yangın güvenliği eksikliklerinin 31 Aralık 2025’e kadar giderilmesinin zorunlu hale geldiği hatırlatıldı.

Yeni yönetmelikle birlikte konutlardan kamu binalarına, sanayi tesislerinden işletmelere kadar tüm yapılarda kapsamlı önlemlerin alınmasının kritik bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı.

Konuşmalarda, yangın güvenliğinin yalnızca yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda iş sürekliliği, çalışan güvenliği, mali kayıpların önlenmesi ve can kayıplarının önüne geçilmesi için hayati bir unsur olduğu belirtildi.

“Tatbikatlar kağıt üzerinde kalmamalı”

Toplantıda özellikle işletmeler, hastaneler, okullar ve kamu binalarında düzenli yangın tatbikatlarının önemine dikkat çekildi.

Tatbikatların birçok yerde düzenli olarak yapılmadığına değinilerek, “En basit tatbikat bile yangın sırasında hayat kurtarabilir. Acil durum planlarının kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor” denildi.

Sanayi bölgelerindeki fabrikalar, imalathaneler ve KOBİ’ler için yangın güvenliği eksikliklerinin çalışan güvenliği ve üretim sürekliliği açısından büyük risk taşıdığı ifade edildi.

Turizm sektörü için özel çalışmalar

Oda temsilcileri, geçtiğimiz aylarda düzenlenen “Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği ve Denetim Süreçleri” ve “Turizm Güvende Olsun” başlıklı etkinliklerle yangın ve afet bilincini artırmaya yönelik adımlar atıldığını hatırlattı.

Yangın güvenliği konusunun yalnızca turizm sektörüyle sınırlı olmadığı, tüm sektörler için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

“Bu süreç bir yük değil, fırsat”

Toplantının sonunda yapılan değerlendirmede, yangın güvenliği önlemlerinin bir maliyet değil, geleceğe yatırım olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

“Yönetmelik bizlere bir yol haritası sunuyor. Bu süreci yalnızca bir zorunluluk değil, birlikte hareket ederek çözüm üreteceğimiz bir fırsat olarak görmeliyiz” denildi.

Toplantı, yangın güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması ve sektörlerin düzenlemelere uyum sağlaması için atılacak adımların belirlenmesiyle sona erdi.