Binance konferans kapsamında sektörün önde gelen inovatörlerini, politika yapıcıları, düşünce liderlerini, girişimcileri, kültürel simgeleri ve blokzincir tutkunlarını İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Aralarında pek çok önemli ismin yer aldığı 100'ün üzerinde önde gelen konuşmacıyı iki sahnede ağırlayacak olan Binance Blockchain Week, Web3 ve en son sektörel yenilikleri, trendler ve ilgili konular etrafında katılımcıları bir araya getirerek yeni fikirlerin yanı sıra, gelişim, bağlantılar ve zorluklar için çözümler sunacak.

Etkinlik, yeni blokzincir kullanıcılarını ve katılımcılarını güçlendirmenin yanı sıra geleneksel ve merkeziyetsiz finans arasında iş birliği içinde bir gelecek kurmanın yollarını keşfetmek için bir dizi konu ve tartışmayı ele alacak. Konferans ayrıca blokzincir üzerinde şirket kurma, özsermaye sağlama ve başarılı projeler oluşturma konularında sunumlar ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Binance’in Kurucu Ortağı ve Pazarlama Başkanı (CMO) Yi He, "BBW'de küresel topluluğu ve inovatörleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Finansal adaleti iyileştirmek ve genel olarak topluma olumlu etkide bulunmak için Web ve blokzincir'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL KRİPTO EKOSİSTEMİNİN GÜÇLÜ BİR DESTEKÇİSİ

Yi açıklamasında ayrıca "Türkiye, en yüksek kripto benimseme oranlarından birine sahip olan küresel kripto ekosisteminin güçlü bir destekçisi ve geleneksel finansın geleceğini de benimseyen bir ülke. İnovasyonun önde gelen bir bölgesinde bir araya geleceğimiz İstanbul şehri, katılımcılar için blokzincir hakkında daha fazla bilgi edinme ve finansın yeni çağına katılma için dinamik bir destinasyon" şeklinde konuştu.

Binance ile blokzincir ve kriptonun dünya genelindeki bir milyar kişiyi nasıl güçlendirebileceğini keşfeden canlı bir konferansa katılmak isteyenler için biletler satışa çıkarken, erken kayıt yaptırmak isteyenler için de indirim bulunuyor.

İstanbul'da gerçekleşecek olan etkinlik, geçen yıl Dubai ve Paris'te düzenlenmişti.