Kripto para borsası Binance, Türkiye’de kripto varlıklar üzerine yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda önemli bir karar aldı. Şirket, Türkiye'deki hizmetlerine devam edeceğini açıkladı ancak doğrudan pazarlama faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni düzenlemelerle yakından ilgili.

Doğrudan pazarlama faaliyetleri durduruldu

Binance, resmi blog sayfasında yaptığı açıklamada, “Türk kullanıcılarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ancak, yeni düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de doğrudan pazarlama faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

SPK'dan izin alma zorunluluğu

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alma zorunluluğunu getiriyor. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılarının ortaklarının müflis olmaması şartı da bulunuyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenlerin, bir ay içinde SPK'dan faaliyet izni almak üzere başvurmaları gerekecek.

Yeni düzenlemelerin detayları

Kuruluş ve Faaliyet İzni: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, SPK'dan izin almak zorunda. İzin almayanlar faaliyetlerine devam edemeyecek.

Ortaklık Şartları: Hizmet sağlayıcılarının ortaklarının müflis olmaması gerekiyor.

Başvuru Süresi: Yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde faaliyet izni başvurusunda bulunulmalı.