1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, iştiraklerinden biri olan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilettiğini duyurdu. Şirketin 507 çalışanı bulunmakta olup yurt dışında da operasyonları yer alıyor.

Halka arz başvurusu

1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., şehir içi ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, Türkiye ve yurt dışındaki operasyonlarıyla büyümeye devam ediyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin 507 çalışanı bulunuyor ve geniş bir hizmet yelpazesine sahip.

Şirketin hedefleri ve planları

Halka arz süreciyle birlikte, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin hedefi, sermaye piyasalarından elde edeceği finansman ile faaliyet alanlarını genişletmek ve teknolojik altyapısını güçlendirmektir.