Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi, 9 günlük bayram tatili süresince 7/24 hizmet vererek yaklaşık 14 bin hastaya müdahale etti. Yoğunluk, hastane tarihinde rekor olarak kaydedildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de Kurban Bayramı tatili süresince Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hasta sayısında rekor kırıldı.

9 günlük tatil boyunca, 7/24 hizmet veren Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yaklaşık 14 bin hasta başvurdu.

Acil Servis, yoğunluğun zirveye ulaştığı 20 Haziran Perşembe günü bin 701 hastaya, 21 Haziran Cuma günü ise bin 729 hastaya hizmet verdi. Bu yoğunluk, hastane tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Samet Tatlı, yoğunlukla başa çıkmak için gösterilen çabalara dikkati çekerek, "Bayram tatilinde Bingöl Devlet Hastanesi olarak daha önce tarihte görülmemiş bir yoğunlukla karşı karşıya kaldık. Ancak ekip arkadaşlarımızın özverili çalışması ve idaremizin yerinde ve hızlı, çözüm odaklı çalışması ile bu süreci son derece başarılı bir şekilde atlattık. Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına elimizden geldiğince çabalamaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.