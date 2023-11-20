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Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Kaza da otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü , kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.