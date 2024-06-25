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Ambulans helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak Tekin Doğan'ı aldı ve hızla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürdü. Doğan, hastanede acil olarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı belirtildi.

Yedisu ilçesindeki Kaşıklı Dağı'nda yaylada bulunan Tekin Doğan, arı sokması sonucu ciddi bir alerjik reaksiyon geçirerek bilinç kaybı yaşadı. Doğan'ın ailesi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Hastanın durumunun kritik olduğunun belirlenmesi ve bölgeye giden ekiplerin ulaşımda zorluk çekmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

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