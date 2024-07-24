Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Bingöl'ün merkez Bahçelievler Mahallesi'nde saat 13:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet getirdiği iddia edilen madde bağımlısı bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlara rastgele bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralıları Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak saldırganı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı kesinleşti. Saldırganın yakın zamanda cezaevinden çıktığı ve madde bağımlısı olduğu belirtildi.

Valilikten açıklama

Bingöl Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını belirtti. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın nedeninin henüz bilinmediğini ancak saldırganın madde bağımlısı olduğunu belirtti. Vali Usta, "Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Sevgili Bingöllüler,

Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi

eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2… — Ahmet Hamdi USTA (@ahusta07) July 24, 2024

Saldırganın tutuklanması

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Bingöl Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve adli sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.