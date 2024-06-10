Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 2 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Şirket, Bingöl’de yeni açılan bin172 konut ve 196 iş yerine enerji arzı sağladı. Sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fırat EDAŞ, Bingöl’de gerçekleştirdiği yatırımları tamamlamaya devam ediyor.

Fırat EDAŞ, yatırım programı kapsamında Bingöl Merkez İlçesi Kültür Mahallesi’nde çok sayıda aboneyi etkileyen bir şebeke yatırımını hayata geçirdi. Şirket, kullanım ömrünü tamamlamış ve gerilim düşümü olan şebekeyi yenileyerek, Kültür Mahallesi’nde bin 172 konut ve 196 iş yeri olmak üzere toplam bin 368 bağımsız bölüme enerji sağladı. Ayrıca, imar planına göre düzenlenen caddelere de aydınlatma tesisleri kuruldu.

Fırat EDAŞ, 2024 yılı hedefleri çerçevesinde Bingöl’de 300 milyon TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket Müdürü Müjdat Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde elektrik dağıtım hizmeti sunduğumuz müşterilerimize, kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sunma hedefiyle yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tamamladığımız Bingöl – TOKİ şebeke yenileme çalışmamız ile birlikte bin 172 konut ve 196 iş yerine enerji arzı sağlandı. 2024 yılı hedeflerimiz çerçevesinde, bölge ekiplerimizin desteğiyle her noktada enerjilendirme, aydınlatma, elektrik şebekesi yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz,” dedi.