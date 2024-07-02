Bingöl Belediyesi, şehir merkezindeki dört ana kavşağı yeniden düzenlemek için harekete geçti.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Belediye Başkanı Erdal Arıkan, PTT Kavşağı, Tugay Tepesi, Askerlik Şubesi Kavşağı ve Kültür Kavşağı’nın yapım işi ihalesinin 12 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı. Arıkan, bu ihale kapsamında PTT Kavşağı ile Tugay Tepesi arasında refüj düzenlemesi de yapacaklarını belirtti.

Başkan Arıkan, yeni kavşak düzenlemeleri ile trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurgulayarak, “Geçmiş dönemde ana arterlerde yaptığımız yol ve kaldırım genişletme çalışmalarıyla şehir trafiğini büyük oranda rahatlatmıştık. Şimdi ise şehir merkezinin kalbinde bulunan kavşaklar, tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak. Yeni trafik sinyalizasyon sistemleri ve yaya geçitleri ile donatılacak. İhale sürecinin ardından başlayacak olan bu çalışmaların, şehir trafiğinde büyük bir rahatlama sağlayacağına inanıyoruz. Bingöl Belediyesi olarak, modern ve işlevsel kavşak düzenlemeleri ile şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehrimiz ve vatandaşımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.