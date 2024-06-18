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Ekipler, aynı elektrik direğine yuvayı yeniden yaptı. Leylek yavruları, ekipler tarafından yuvalarına taşındı.

Yuvadaki leylek yavruları da uçamadığı için yere düştü.

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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