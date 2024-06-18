BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan leylek yuvasını onararak, yere düşen leylek yavrularını yuvaya bıraktı.
İlçeye bağlı Yoldaşan Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bulunan leylek yuvası rüzgar sonucu yıkıldı.
Yuvadaki leylek yavruları da uçamadığı için yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yuvadan düşen yavrulara müdahalede bulunarak, su verdi.
Ekipler, aynı elektrik direğine yuvayı yeniden yaptı. Leylek yavruları, ekipler tarafından yuvalarına taşındı.
Kaynak: aa