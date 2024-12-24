Bingöl’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde, Erzurum-Bingöl yolu üzerinde meydana gelen kazada, Çayeli-Mersin seferini yapan bir otobüs, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Saat 00.20 sıralarında gerçekleşen kazada, otobüste bulunan 23 yolcudan 2'si hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı.

"Yaralılar hastaneye sevk edildi"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralıların tedavisinin Karlıova Devlet Hastanesi’nde başladığını belirtti. Yaralıların sağlık durumuna göre, bazıları Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği ifade edildi.

"Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz"

Vali Usta, kazada vefat eden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralıların en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.