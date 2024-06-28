Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerinde bulunan ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangın, Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde meydana geldi. Yangın haberinin alınmasının ardından Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarmaya bilgi verildi.

Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtilirken, yangına müdahale için 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi. Jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangınla mücadeleye destek veriyor. Ekipler, ormanlık alanlardaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.