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Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler." dedi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

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