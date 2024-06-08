Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken beş kişi de tutuklandı.

Bingöl Valiliği, operasyon kapsamında 11 kilo kubar esrar, 240 gram toz esrar, 480 gram metamfetamin ve iki adet sentetik hap ele geçirildiğini açıkladı:

“İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ile kamu düzenini sağlamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden beşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.