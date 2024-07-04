Sabah saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesi Yüzen Ada Kavşağı'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Bu sabah saat 09.00 sularında meydana gelen kazada, 34 FA 2698 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın sebebi ve soruşturma

Kazanın sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililer, yolcu otobüsünün neden devrildiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, otobüs şoförünün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, yol ve hava koşullarının kazaya etkisi olup olmadığı araştırılıyor.