Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde dün yaşanan dehşet verici olay, ölü ve yaralı sayısını artırdı. Öğleden sonra saat 13.30 sularında, adı henüz öğrenilemeyen bir madde bağımlısı, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından şüpheli, çevredeki insanlara rastgele bıçakla saldırmaya devam etti.

9 yaralı, 4 ölü

Yaralıların durumu kritikken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabasına rağmen, hastaneye kaldırılan iki yaralı hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavi süreci devam eden 7 yaralıdan ise iki kişi daha yaşam mücadelesini kaybetti.

4 Kişi hayatını kaybetti

Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Bingöl halkı, yaşanan bu üzücü olayın ardından derin bir şok içinde. Yetkililer, olayı aydınlatmak ve benzer olayların tekrarını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.