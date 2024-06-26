Bingöl'ün Genç ilçesinde, Yayla köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor. Bölgedeki incelemeler sürerken, yangının neden olduğu tahribatın boyutları gözler önüne serildi.