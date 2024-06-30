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Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Türkiye Binicilik Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübünde düzenlenen finallerin ardından lig dereceleri belli oldu.

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