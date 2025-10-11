İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesin ardından binlerce Filistinli, Gazze şehrindeki yıkılan evlerine geri dönmeye başladı. Kamyonlarla taşınan eşyalar ve dönüş yolundaki kalabalık kameralara yansıdı.

Gazze’ye dönüş yolculuğu

Ateşkes sonrası on binlerce Filistinli, Gazze’deki evlerine dönüyor. Raşid Caddesi üzerinden kamyonlarla taşınan eşyalar ve aileler, geri dönüşün ikinci gününde görüntülendi. Evlerine kavuşan halk, bölgede kalıcı barış umudunu tekrar teyit ediyor.

Yeniden inşa umutları

Gazze’de birçok bina yıkılmış, altyapı ağır hasar görmüş durumda. Geri dönenler, evlerini ve şehirlerini yeniden inşa etmeyi temenni ediyor. Bölge halkı, ateşkesin sürmesini ve güvenli bir ortamda yaşamayı bekliyor.

Gazze’de barış planı

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye’nin dahil olduğu Gazze Barış Planı’nın ilk adımı olarak ateşkes yürürlüğe girdi. Plan çerçevesinde İsrail ordusunun kademeli geri çekilmesi ve taraflar arasında rehine takası yapılması öngörülüyor.

Geri dönüş sürecinde, Gazze’de tutulan 48 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin tahliyesi planlanıyor. Ayrıca yüzlerce kamyonun, Gazze’ye günlük insani yardım ve gıda malzemesi sevkiyatı yapması hedefleniyor.

Geriye ağır yıkım kaldı

Ateşkes sonrası Gazze’den çekilen İsrail ordusunun bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı. Rantisi Çocuk Hastanesi’nin üst katları saldırıda büyük hasar gördü. Tıbbi cihazlar ve hastane binası zarar gördü.

Dönüşü anlatan halk hikâyeleri

El-Nasr Mahallesi sakini Mona Yamen, “Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Şükürler olsun artık evime dönebildim” dedi.

El-Rimal Mahallesi sakini Ahmed El-Yazji ise, “Savaş boyunca en az 15 kez yer değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi evimize geri dönüyoruz ve umuyoruz ki son kez yer değiştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.