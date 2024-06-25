Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, Efes Selçuk’un kültür, sanat ve eğitim dünyasına açılan kapısı oldu. Her yaş grubundan binlerce kişi, zengin kurs içerikleriyle burada eğitim aldı.

Kültür ve sanatın merkezi

Efes Selçuk’ta yer alan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, klasik kütüphane ve kurs merkezi anlayışının ötesine geçerek bölgenin kültür, sanat ve eğitim merkezi haline geldi. Beş yıl içinde 3 binden fazla kursiyerin katıldığı merkezde, enstrüman, dil ve ritim kurslarından yararlanan vatandaşlar, eğlenirken öğrenme imkanı buluyor.

Her yaştan kursiyer için fırsatlar

Merkezde çocuklar keman, piyano ve çello gibi enstrümanları çalmayı öğrenirken, yetişkinler dil kursları ve hobi atölyelerinde kendilerini geliştiriyor. Engelsiz bireyler ise ritim kurslarıyla müziğin keyfini çıkarıyor. Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca gibi dil kursları da büyük ilgi görüyor.

Genişletilen eğitim programları

Vedat Yolcu, merkezin sabah 08.30’dan gece 00.00’a kadar öğrencilere ders çalışma imkanı sunduğunu belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle meslek edindirme kursları düzenleniyor. İngilizce, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Pastacılık ve Barista kursları bunlardan sadece bazıları.

Filiz Başkan'dan gelecek planları

Filiz Başkan, beş yıl içinde binlerce kursiyerin katılımıyla büyük bir kültür ve sanat hareketi başlattıklarını ifade etti. Kurs programlarının kültürel zenginliği ve sanatsal değerleri güçlendirdiğini vurgulayan Başkan, emeği geçen eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti. Başkan, bu tür eğitimlerin ve kursların daha da genişletileceğini müjdeledi.