Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede eğitim gören 7. sınıf öğrencileri için her yıl düzenlediği bilim, tarih ve kültür gezileri öğrencilerden ilgi görüyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 13 bin öğrencinin katıldığı projeye bugüne kadar katılan öğrenci sayısı 78 bin oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenledikleri gezilerle öğrencilerin kişisel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunduklarını ifade ederek “Çocuklarımız böyle projelerle binlerce yıllık kadim geçmişe sahip Konya’mızın tarihini ve kültürünü yakından tanımış oluyor. Gezilere katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 7. sınıflara düzenlediği şehir gezileriyle öğrenciler yaşadıkları şehri yakından tanıdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yaptıkları işlerin en önemlilerinden birisinin de çocuklarla ve gençlerle ilgili hayata geçirdikleri projeler olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda merkez dışındaki 28 ilçede eğitim gören 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenledikleri bilim, tarih ve kültür gezilerine yoğun ilginin olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Her yıl eğitim öğretim sezonunda düzenlediğimiz programlarla öğrencilerimiz, özel otobüslerle öğrenim gördükleri okullarından alınarak; Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebekler Vadisi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Taş Bina, Darülmülk Sergi Sarayı, Alaaddin Keykubad Camii, Mevlana Türbesi ve Konya Panorama Müzesi’ni ziyaret ediyor. Proje sayesinde ilçelerdeki öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız binlerce yıllık kadim geçmişe sahip Konya’mızın tarihini ve kültürünü yakından tanımış oluyor”

BUGÜNE KADAR TOPLAM 78 BİN ÖĞRENCİ PROJEYE DAHİL OLDU

2023-2024 eğitim öğretim yılında düzenledikleri kültür gezilerine 13 bin öğrencinin katıldığını paylaşan Başkan Altay, “Projenin başladığı günden bugüne kadar ilçelerden toplam 78 bin yavrumuz projeye dahil oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Ben programa katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.