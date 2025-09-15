Organizasyona 5 farklı ülkeden 27 takım ve toplam 54 sporcu katılarak plaj voleybolunun coşkusunu Çeşme sahillerine taşıdı.

Turnuvada kadınlarda 15, erkeklerde 12 takım mücadele etti. Katılımcılar kıyasıya rekabet ederken, izleyiciler sahadaki heyecana ortak oldu. Çeşme Belediyesi’nin tüm müdürlüklerinin destek verdiği organizasyon, hem sporcular hem de seyirciler için unutulmaz anlar yaşattı.

Dereceye giren takımlar, ödüllerini Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın elinden aldı. Şampiyonlar şu şekilde belirlendi:

Kadınlarda:

Ksenia Mazur – Anna Kalchenko

Nursel Yaren Şencel – Merve Çelebi

Anna Değirmenci – Esra Demirkıran

Erkeklerde:

Yusuf Özdemir – Batuhan Kuru

Ahmet Can Tür – Sacit Kurt

Maxim Korsakov – Egor Dobcis

Çeşme’nin tanıtımına katkı

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, turnuvanın ilçeye sağladığı katkıyı vurgulayarak, “Uluslararası düzeyde sporcuları ağırladığımız bu organizasyon, Çeşme’nin yalnızca turizm değil, spor merkezi olarak da ön plana çıktığını gösterdi. Her gelen sporcu ve misafirimiz, Çeşme’nin doğal güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin uluslararası tanıtımına katkıda bulundu” dedi.

Müsabakalar Ilıca Plajı’nda kurulan özel alanlarda ücretsiz olarak izleyiciye açılırken, turnuvanın coşkusu sahadan sokaklara taşdı ve Çeşme, plaj voleybolunun nabzını tutan bir merkez haline geldi.