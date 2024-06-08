Son dönemde sigara ve alkollü içkilere gelen art arda zamların ardından şarap fiyatlarına da yeni bir zammın yapıldığı duyuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam geldiğini açıkladı.

TBYD Başkanı Erol Dündar'ın duyurusuna göre, Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam yapıldı ve bu zamla birlikte grubun en ucuz şarabının fiyatı 275 TL oldu.

Önceden Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapılmıştı. Temmuz ayında Türkiye'de geçerli olan ÖTV'ye yüzde 20 zam yapılacak. Bu zam, sigara ve alkollü içkilerin fiyatlarını daha da artıracak.

ÖTV Zammı Bekleniyor:

Temmuz ayında Türkiye'de geçerli olan ÖTV'ye yüzde 20 zam yapılması bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte sigara fiyatlarında ortalama 15 TL'lik bir artış yaşanması öngörülüyor. En düşük sigara fiyatının 66 liraya yükselmesi bekleniyor.