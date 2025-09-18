Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in gözaltına alınmasının ardından, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı. İmar yolsuzluğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Erdoğan’ın personel ihbarlarını işleme almadığı ve gerekli incelemeleri başlatmadığı belirtiliyor.

Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla Köyceğiz Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı. Halk TV’nin haberine göre, operasyon, bir CİMER şikayetinin ardından 'imar yolsuzluğu' iddialarıyla gerçekleştirildi. Örnek, AK Parti dönemine ait ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet yapılmıştı.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Özellikle, Özgür Örnek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan’a da soruşturma açıldı. İddiaya göre, Başkan Erdoğan, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı ve gerekli incelemeleri başlatmadığı için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya başlandı.

Müteahhitlere gözaltı kararı

Operasyon kapsamında müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y., gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.

İmar yolsuzluğu iddiaları

İmar yolsuzluğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma, Köyceğiz Belediyesi’nin çeşitli projelerinde yapılan ruhsat işlemleriyle ilgili şüphelere odaklanıyor. Bu süreçte, belediye başkanının ve diğer yetkililerin tavırları sorgulanıyor.