Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot ve astrofotoğrafçı Donald Pettit'in kullandığı özel bir fotoğraf tekniği sayesinde yakalanan bir görüntü yakalandı.

Bu görüntü muhtemelen bir daha asla yeniden oluşturulamayacak türden...

Uzaydan çekilen fotoğraflarda genellikle Dünya'nın arka planında yıldızların neden görünmediği sorusu sıkça sorulur. Bunun nedeni, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan çoğu fotoğrafın, yıldızların zayıf ışığı nedeniyle gözlemlenememesidir. Ancak 2003 yılında Pettit, uzun pozlama tekniği kullanarak olağanüstü bir sonuç elde etti.

Pettit'in çektiği bu özel fotoğraf, Dünya atmosferindeki atomik oksijenden kaynaklanan yeşil hava parıltısını ve bir dizi yıldızı aynı karede bir araya getiriyor. Pozlamanın uzun süre açık kalması sayesinde, fotoğrafın arka planında gökyüzündeki bu nadir ve güzel fenomenler bir arada görülebiliyor.

Astronot Donald Pettit, fotoğrafı paylaşırken "Bir daha asla çekilemeyecek" bir görüntü olduğunu belirtiyor. Bu tür bir fotoğrafın yeniden çekilmesinin son derece zor olduğunu vurgulayan Pettit, böylesine özel bir anın yakalanması için uzayda yapılan bu tür görevlerin ne kadar kıymetli olduğunu da dile getiriyor.