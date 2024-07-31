Aç köpek fırın deler derler. Aç bırakılan insanların neler yapabilecekleri, hangi yollara başvurabilecekleri, kendilerinden umulmayan hareketlere girişebilecekleri çeşitli atasözlerde anlatılır.
Aslolan toplumu çatışmalara varacak gerginliklerden, yoksulluklardan, kimsesizlikten kurtarmaktır.
Yok saymaya, yok etmeye, ötekileştirmemek yönelik her adım toplumun tamamının çökmesine neden olur. Yani uzlaşmayanlar, dayatmacı olanlar, kendilerini güçlü sananlar da bu enkazın altında kalırlar.
Ne mükemmel bir şeydir bir dev kadar güçlü olmak ve Ne zalimce bir şeydir bu gücü bir dev gibi kullanmak.
Bakın Ümit Yaşar Oğuzcan ne güzel söylemiş:
Bahattin Aslan
YAŞAYANLAR İÇİN
Açlara ekmekle bir sıcak çorba
Susamışlara bir yudum su verin
Biraz serinlesin çatlak dudaklar
Dinsin kazıntısı aç midelerin
Uykusuz olana bir yatak serin
Evinizde gecelerce uyusun
Ateşler yakın ki üşüyenlere
Sıcak ayakları, elleri olsun
Kimi bacaktan, kimi gözden yoksun
Bir dünya üstünde yaşamak için
Çıplakla giyimli, güzelle çirkin
Çıplağı giydirin, çirkini sevin
Ölüm kapınızı çaldığı zaman
Bir sevginiz olsun dünyada kalan