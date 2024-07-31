Aç köpek fırın deler derler. Aç bırakılan insanların neler yapabilecekleri, hangi yollara başvurabilecekleri, kendilerinden umulmayan hareketlere girişebilecekleri çeşitli atasözlerde anlatılır.

Aslolan toplumu çatışmalara varacak gerginliklerden, yoksulluklardan, kimsesizlikten kurtarmaktır.

Yok saymaya, yok etmeye, ötekileştirmemek yönelik her adım toplumun tamamının çökmesine neden olur. Yani uzlaşmayanlar, dayatmacı olanlar, kendilerini güçlü sananlar da bu enkazın altında kalırlar.

Ne mükemmel bir şeydir bir dev kadar güçlü olmak ve Ne zalimce bir şeydir bu gücü bir dev gibi kullanmak.

Bakın Ümit Yaşar Oğuzcan ne güzel söylemiş:

Bahattin Aslan

YAŞAYANLAR İÇİN

Açlara ekmekle bir sıcak çorba

Susamışlara bir yudum su verin

Biraz serinlesin çatlak dudaklar

Dinsin kazıntısı aç midelerin

Uykusuz olana bir yatak serin

Evinizde gecelerce uyusun

Ateşler yakın ki üşüyenlere

Sıcak ayakları, elleri olsun

Kimi bacaktan, kimi gözden yoksun

Bir dünya üstünde yaşamak için

Çıplakla giyimli, güzelle çirkin

Çıplağı giydirin, çirkini sevin

Ölüm kapınızı çaldığı zaman

Bir sevginiz olsun dünyada kalan

