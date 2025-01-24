İngiltere’nin Sussex bölgesinde yer alan, Osmanlı hanedanıyla bağlantılı tarihi ev, son 10 yılda alıcı bulamayarak dikkat çekiyor. Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in 6 ay boyunca oturduğu bu ev, onun 2012 yılında paylaştığı korkutucu anılar nedeniyle yıllardır satılamıyor. Sussex’teki Partridge Green’de yer alan bu malikanenin geçmişi, hem tarihi hem de hayaletli söylentilerle birleşince evin değeri düşse de alıcıya ulaşmak hala mümkün olmamış.

“Tüylerim diken diken oluyordu”

Adele, 2012 yılında kaldığı evle ilgili yaptığı açıklamalarda, "Evin neredeyse hiç mobilyası yok. Gerçekten korkutucu kısımları var. Bir süreliğine manastır olarak kullanılmış. Bu ev gerçekten tüylerimi diken diken ediyor," şeklinde itiraflarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, evin satış sürecini etkileyerek potansiyel alıcıların olumsuz izlenimlere kapılmasına yol açtı.

Ev, uzun süre önce Osmanlı hanedanına bağlı bir aileye ait olmuş ve evin içinde geçmişin izleri hala hissedilebiliyor. Evin sahibi Nicholas Sutton, Osmanlı torunu olarak evin satışı hakkında yaptığı açıklamalarda, Adele’in korku dolu açıklamalarının satışları olumsuz etkilediğini belirtti. Sutton, 2020’de gelen tek teklifin de evin ‘lanetli’ olduğuna dair söylentiler nedeniyle geri çekildiğini vurguladı.

Fiyatı düşse de satılamıyor

İlk olarak 7.25 milyon sterline satışa sunulan evin fiyatı, 6 milyon sterline kadar düşse de satış bir türlü gerçekleşmedi. Evdeki lüks olanaklar ve geniş alanlara rağmen, Adele’in açıklamaları evin pazarlanmasını zorlaştıran en büyük etkenlerden biri oldu.

10 yatak odalı dev malikane, lüks donanımlarla dikkat çekiyor. İçinde kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu, personel lojmanları ve bir helikopter pisti bulunuyor. Ancak tüm bu olanaklara rağmen, evin "lanetli" olduğu iddiaları, potansiyel alıcıları ürkütüyor.