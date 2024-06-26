Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir hâlinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Öğretmenler olumsuzlukların sorumlusu olarak gösteriliyor"

7 Mayıs'ta da İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan, eski öğrencisi tarafından makam odasındayken silahla vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, EkSen, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, TÖBB-Sen, Eğitim Gücü Sen, Eğitim Bir-Sen ve Anadolu Eğitim Sen 9 Mayıs’ta kamu çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla ilk derslere girmeme ya da geç gitme eylemi düzenlemişti.

Üç gün boyunca siyah giyinme kararı alan eğitimciler, “Yusuf Tekin istifa”; “Susma haykır şiddete hayır”; “Yaşasın öğretmen dayanışması”; “Öğretmene kalkan eller kırılsın”; “Kader değil bu bir cinayet”; sloganları eşliğinde TBMM Çankaya Kapısı’na yürümüştü.

TBMM önünde tüm sendikalar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söylemişti:

“Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur.”