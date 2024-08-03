Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde, tarlasını sulamak için su dinamosu bağlamaya çalışan 55 yaşındaki Ramazan Kırlıer elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kırlıer tarlasını sulamak amacıyla su dinamosunun bağlantısını gerçekleştirdiği sırada elektrik akımına kapıldı. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Kırlıer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.