Bartın’da yaşanan silahlı saldırıda, boşanma aşamasındaki kocası tarafından ayaklarından vurulan Ahsen Nur Paşalı, yaşadığı dehşeti sosyal medya paylaşımıyla tüm dünyaya duyurdu. Olayın ardından saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.

Olayın detayları

Bartın’ın Amasra ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olay, şiddet mağduru Ahsen Nur Paşalı’nın sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmasının ardından meydana geldi. 7 yıllık evli olduğu eşi tarafından şiddet gören Ahsen Nur Paşalı, sosyal medya hesabında kocasından gördüğü şiddeti ve yardım çağrısını içeren bir video paylaştıktan sadece 5 saat sonra, boşanma aşamasındaki kocası O.P. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Paşalı’nın ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Çaresiz kadın yardım talep etmiş

Olay, Ahsen Nur Paşalı’nın çalıştığı kahvehanede saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Paşalı, sosyal medya paylaşımında kocasının tehditlerinden korktuğunu ve yardım çağrısında bulunduğunu belirtmişti. Akşam saatlerinde kahvehaneye gelen O.P., Paşalı’yı pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri, O.P.’nin Paşalı’ya yaklaşarak tüfeği doğrulttuğu anları kaydetti.

Polis takibi ve kovalamaca

Saldırının ardından kaçan O.P. ve yanındaki U.G., çeşitli sahte plakalar kullanarak Bartın’dan kaçmayı başardı. Ancak polis ekipleri, araçtaki sahte plakaları tespit ederek çevre il ve ilçelere bildirdi. Bartın-Cide karayolunda gerçekleştirilen barikat uygulamasında araç polis otosuna çarparak durabildi. O.P. ve U.G. gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde bulunduğu da öğrenildi.

Korku dolu anlar

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ahsen Nur Paşalı, yaşadığı dehşeti gazetecilere anlattı. Kocasının kendisini silahla vurarak kaçarken, Paşalı’nın bacaklarında yoğun bir yanma hissettiğini ve kalabalık bir ortamın kendisine yardım sağladığını belirtti. Paşalı, yaşadığı şiddet ve tehditler nedeniyle büyük bir korku yaşadığını ifade etti.

Geçmişteki şiddet ve yasal süreç

Ahsen Nur Paşalı, eşi tarafından 19 Mayıs 2024 tarihinde çocuklarını parka götürdüğü gerekçesiyle darp edilerek burnunun kırıldığını ve çeşitli şiddet olaylarına maruz kaldığını anlattı. Boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında birçok kez gözaltı kararı çıkmasına rağmen, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Paşalı, son olarak, çocuklarıyla birlikte sığındığı Amasra’daki ablasının yanında da tehdit ve şiddet riskine karşı korunma talep etti.