İstanbul'da emniyet birimlerine getirilen çift, sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Neslim Güngen ve Dilan Polat arasındaki bağlantı

Daha önce "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" sözleriyle dikkat çeken Neslim Güngen, bu iddialarıyla medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma, Güngen'in işlerini de olumsuz etkiledi. Güngen, cezaevindeki Dilan Polat ile irtibatını koparmamış ve Polat'tan aldığı haberleri sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Neslim Güngen, soruşturmanın getirdiği zorlukların yanı sıra eşi İnanç Güngen'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle de büyük bir şok yaşadı. Güngen, bu durumu sosyal medya hesaplarında ifşa ederek takipçileriyle paylaştı. Zor günler geçiren çiftin bu süreçte yaşadığı gerginlikler, gözaltına alınmalarıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

Güngen çifti, sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde emniyet birimlerince gözaltına alındı. İstanbul'da bulunan emniyet birimlerine getirilen çiftin, savcılık talimatıyla ifadeleri alınacak ve soruşturmanın seyrine göre adli süreçleri belirlenecek.