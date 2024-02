Evliler, bu yolda 10'ları, 20'leri, 30'ları ve hatta 60'ları, 70'leri devirmiş olan yaş almış karı kocalar...

Evlilik hazırlığında olan nişanlılar...

Nişanlarına günler kalmış gençler...

Birbirlerine yeni yeni açılmaya başlamış ergenler...

Taze flört devresinde olanlar...

Dün bir kez daha sevginizi vurgulamak için çiçekçilerin yolunu tuttunuz değil mi?

Güller aldınız sevdiklerinize, hem de kırmızı olanlarından...

Çiçekçiler de günün anlam ve önemine binaen iyi para kazandı tabii bu arada...

Kimilerimiz eşlerimizin çalıştığı iş yerlerine gönderdik o ''en kıymetli hediyeleri''...

Kimilerimiz evde bekledik ''bakalım bana ne almış'' diye...

Yılda bir de olsa bazı kadınlarımız eşlerinden sevgi sözcükleri duydu, çok az da olsa mutlu oldu... Sevgililer Günü sayesinde çoğu inanılmaz duygular yaşadı...

Kimisi gül aldı, kimisi pırlanta...

Kimisi ''gel seni tatile götüreyim'' dedi, eşine nereyi gitmek istediğini sordu...

Kimisi ''ne yemek pişirdin'' diye...

Bazıları da gözü mor, kaşı yarık vaziyette yine kocasını kapı eşiğinde bekledi...

Nasıl bir dünya'ysa bu...

Geçen yıl kocasından kırmızı güller alan bir kadın bugün toprak altında yatıyor. Eşi öldürdü O'nu... Hem de üç çocuğunun gözleri önünde...

Ama aynı koca geçen yıl ona gül göndermişti... Ne oldu da o günün kıymetlisi bugünün meftası haline geldi...

Geçen yıl ''canım çiğerim'', bu yıl ''canın çıksın''...

Ne acayip sevgidir maalesef günümüzde yaşananlar...

An'lık yaşıyoruz her şeyi... Bugün sevgiyoruz, yarın öldürüyoruz...

Bugün gül gönderiyoruz, yarın tabut...

Oysa sevgi var ya sevgi...

Eşini işe gönderirken, evleneli 40 yılda olsa ona hasretle bakmak, el sallamaktır...

Sevgi var ya sevgi...

İşinden evine gelen eşe, bugün ne yemek yedin, durakta üşümedin değil mi demektir...

Sevgi var ya sevgi...

20 yıldır tansiyon hapı kullanan eşe her gün ''tansiyon hapını içtin mi'' diye sormaktır...

Sevgi var ya sevgi...

Yılda bir kez değil, her gün yaşanan, her dakika eşe duyulan saygı, ilgi, merhamet demektir...

Sevgi ne pırlanta ile ifade edilir, ne de kırmızı güllerle...

Çünkü pırlantada, gülde sevgiyi bir gün yaşatabilir...

Ama...

Sevgi ile saygıyı harmanlarsanız, her gün sevgililer gününü yaşarsınız...

Selam olsun kalpten sevenlere, selam olsun bir gün değil, her gün sevenlere...