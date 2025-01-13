Bir Ilde Daha Ekmek Ve Simit Fiyatları Zamlandı!

Denizli'de ekmek ve simit fiyatları yükseldi! 15 Ocak'tan itibaren ekmek 12,50 TL, simit ise 15 TL'den satılacak.

Ekmek 12,50 TL oluyor

Yeni yılın ilk zamlarından biri Denizli'de ekmek ve simit fiyatlarına geldi. Daha önce 200 gramı 10 TL olan ekmeğin fiyatı, 15 Ocak Çarşambadan itibaren 12,50 TL olacak. Zam oranı ekmekte yüzde 25'i buldu.

Simit de zamlandı

Ekmeğin yanı sıra simit fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı. Yüzde 50 zam yapılan simidin fiyatı, bugünden itibaren 15 TL olarak belirlendi.