Bir ilişkinin toksik olduğunu anlamak zor olabilir, ancak belirgin işaretler bu konuda size yardımcı olabilir. Eğer içinde bulunduğunuz ilişki sürekli olarak sizi üzüyor, kendinizi eksik hissettiriyorsanız ve benliğinizden bir şeyler alıp götürüyorsa, bu ilişkinin toksik olduğunu değerlendirebilirsiniz.

Toksik kişilik özellikleri

Toksik bir insanın en belirgin özelliği, sürekli olarak eksik olduğunuzu hissettirmesidir. Bu kişiler, psikolojik şiddet uygulayarak ve manipülasyon yaparak sizin özsaygınızı zedeler. Sık sık dalga geçerler, şakalarını genellikle tek başlarına yapar ve sizin duygularınızı hiçe sayarlar. Ayrıca, size karşı olan duyguları genellikle samimi değildir ve davranışları, söyledikleriyle tutarsızlık gösterir.

Empati eksikliği ve yalan söyleme

Toksik insanlar, sizden mükemmel olmanızı beklerken kendi hatalarını görmezden gelirler. Size karşı empati kurmazlar ve yalan söyleme konusunda profesyoneldirler. Sizinle ilgili söyledikleri şeylerin çoğu yalandır ve davranışları bu yalanları destekleyecek şekilde tutarsızdır.

Özsaygının kaybı ve manipülasyon

Bu kişiler sürekli olarak sizi eksik ve hatalı hissettirir, böylece özsaygınızı kaybetmenize neden olurlar. Zamanla, kendi samimi duygularınızı paylaşmaktan korkar hale gelir ve pasif agresif davranışlar sergilemeye başlarsınız. Toksik insanlar, genellikle geçmişlerinde de sorunlu davranışlar sergilemiş kişiler olup, zaman içinde sizi sürekli olarak olumsuz hissettirmeye devam ederler.

Çatışma ve mutluluğun engellenmesi

Toksik insanlar, çatışmalara her zaman açıktırlar ve sizin mutluluğunuzu istemezler. Size karşı gösterdikleri küçük ilgi ve samimiyetler, çoğunlukla yüzeyseldir ve genellikle sizi aşağı çekmeye yönelik bir strateji olarak kullanılır. Mutlu anlarınızı bile berbat etme eğilimindedirler.

Yapmanız gerekenler

Eğer çevrenizde toksik özellikler taşıyan kişiler varsa, yapmanız gereken en önemli şey bu insanlara değer vermeyi bırakmak, sınırlarınızı belirlemek ve kendi hayatınıza odaklanmaktır. Toksik insanların kötü enerjisine maruz kalmaktan kaçının ve kendinize yatırım yapın. Gözlerinizi açıp toksik insanlardan uzaklaşarak, kendi hayatınızı ve mutluluğunuzu yeniden inşa edebilirsiniz.