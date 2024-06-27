BTM, su yalıtımı, ısı yalıtımı ve çatı kaplama malzemeleri üretimi yapan ve 5 tesisi bulunan bir firma olarak teknolojik yatırımlarına devam ediyor. 65 ülkede faaliyet gösteren BTM, Türkiye'nin ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY®/Marka Destek Programı'na kabul edildi.

Firma yetkilileri, TURQUALITY®/Marka Destek Programı'na dahil olmanın büyük bir gurur olduğunu belirtirken, bu desteğin markalarının uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. BTM'nin devlet destekli markalaşma sürecindeki bu adımı, sektördeki teknolojik ilerlemelerine ve küresel pazardaki rekabet güçlerine olan inancını pekiştiriyor.