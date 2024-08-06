13. yüzyılın başlarında inşasına başlanan bu büyük katedral, 19. yüzyılın sonuna kadar tamamlanmıştır. 157 metre uzunluğunda ve 144 metre genişliğinde olan Köln Katedrali, dünyanın en büyük gotik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

İkinci Dünya Savaşı'nda hasar görmüştür

İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi hasar gören katedral, kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde eski ihtişamına kavuşmuştur. Hristiyanlık dünyasının önemli bir simgesi olan bu katedral, içerisinde birçok dini eserin yanı sıra Aziz Engelbert’in mezarını da barındırmaktadır. Ayrıca, "St. Peter's Bell" adlı dünyanın en büyük çanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor

Ancak Köln Katedrali’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, Almanya'daki metro çıkışlarının sonunun bu muazzam yapıya açılmasıdır. Metrodan çıkıp Köln Katedrali'nin ihtişamıyla karşılaşmak, ziyaretçilere benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Her yıl binlerce turistin ilgisini çeken bu yapı, mimari zarafeti, tarihi derinliği ve sanatsal değerleriyle dünya çapında tanınmaya devam ediyor.