Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında yeşilin siyaha döndüğü yerler fotoğraf karelerine yansıdı.

Yatağan Yava Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken, alevlerin etkili olduğu bölgeler siyaha büründü.

Bölgedeki canlılar ise alevlerden nasibini aldı.

Bitki örtüsü ve ağaçlar ise yangınlar sonucu simsiyah olarak küle döndü, dağlar karaya büründü.

Alevlerin etkilediği o yerler ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler ise görenleri kahretti!